مصدر بالتنمية السياحية: نعد تقريرا لكيفية استغلال أراضي الهيئة لعرضه على الرئيس

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال مصدر بهيئة التنمية السياحية، إنه يتم الآن العمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحل أزمات المستثمرين واستغلال أراضي الهيئة في إنشاء مدن سياحية، وإعداد تقرير نهائي لعرضه على الرئيس.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع الجهات المختصة، من أجل وضع كل الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل للدولة ما يقصر فترات الطرح والاستثمار.

وتابع: أن الهيئة سوف تطرح ما يقرب من 90 مليون متر من الأراضى الجديدة التابعة لها بعدد من المحافظات السياحية، وأن طبيعية تخصيص الأرض وتقدير سعرها مرتبط بموقعها- وفق قوله.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المناخ العام خلال الـ7 سنوات الماضية لم يكن جاذبًا للاستثمار السياحى.

وأضاف السيسى خلال احتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة، ردًا على اقتراح مكافحة ظاهرة "تسقيع الأراضى" فى محافظة البحر الأحمر، خصوصًا المخصصة للتنمية السياحية: "لا بد أن يكون لدينا جدارة الموضوعية وجدارة المنطق وليس جدارة اللى يرضى الناس، وبما أننا فى دولة قانون فيصعب علينا إنهاء التعاقد مع من لم يبن أرضه، فالتعاقد لم يشترط ذلك".​