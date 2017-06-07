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7 أطعمة تسبب غازات وروائح غير مرغوب فيها.. تعرف عليها

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7 أطعمة تسبب غازات وروائح غير مرغوب فيها.. تعرف عليها 7 أطعمة تسبب غازات وروائح غير مرغوب فيها.. تعرف عليها

ذكر موقع "only my health" الطبى أن هناك الكثير من الأطعمة التى تسبب رائحة عرق كريهة بسبب سوء هضمها أو لطبيعة تكوينها التى تخرج روائح من الجسم، أو تتسبب فى غازات فى البطن بعد عسر الهضم ومن أبرزها:
 
1 اللحوم
 
2 منتجات الألبان.
 
3 الثوم.
 
4 المعجنات.
 
5 البرجر.
 
6 البطاطس المقلية.
 
7 الحلبة.
 
وأضاف الموقع أن الأمعاء لا تستطيع هضم هذة الأطعمة ما يؤدى لتشكيل كمية أكبر من الغازات، إضافة إلى أن هناك مشروبات وأطعمة بطبيعة تكوينها تسبب أيضًا رائحة عرق كريهة مثل الحلبة والثوم. 
 
 
المصدر : اليوم السابع

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