احذر| هذه القهوة تسبب الموت المفاجئ

شيماء مصطفى

ظهرت مؤخراً في الأسواق المصرية نوعاً جديداً من القهوة، تسمى قهوة الموت أو الرغبة في الموت، حيث تحتوي على 650.4 مللي جرام من الكافين، حيث تعطي القدرة على البقاء مستيقظاً لمدة 36 ساعة بلا نوم، والمعروفة باسم Death Wish، وقد يلجأ إليها بعض طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات لكي يتمكنوا من التركيز.

وقد أكدت استشاري التغذية العلاجية الدكتورة “ليندا جاد”، أن هذه القهوة تؤدي إلي الموت لأن نسبة الكافيين المذكورة تعتبر خطيرة جداً على الصحة وخصوصاً على القلب، فهي تعمل علي تسريع ضربات القلب وتؤدي إلى الإغماء وتسبب على ارتفاع الضغط وتصيب الطالب بحالات عصبية.

كما نصحت الدكتورة “ليندا” طلاب الثانوية العامة، بالنوم من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، ويجب أيضاً علي شرب حوالي لتريين من الماء بعد الفطار مباشرةً وحتي موعد السحور .

ويجب أيضاً أن تحرص جميع الأمهات، علي تقديم التونة والسمك الماكريل والانشوجة والعين الجمل لزيادة تركيز الطالب، وحتى لا يلجأ إلى تناول المنبهات.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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