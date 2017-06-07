السيسي: التمييز بين المواطنين هو بداية التطرف

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من يستهدف مسيحيي مصر، يهدف إلي جعل مصر خراب، مؤكدًا أن الإسلام لا يسمح بإيذاء الآخر.

جاء هذا تعقيبًا على حديث مواطنة مسيحية من محافظة المنيا، خلال احتفالية استرداد أراضي الدولة، حول الحوادث الأخيرة التي وقعت للأقباط، قائلًا: "بالنسبة للاتوبيسات اللي بتستخدم لحركة للكنائس، ليه المسلمين مش موجودين مع اخواتهم علشان يحموهم أو يموتوا معاهم؟".

وطالب المصريين، باحترام اختيارات الغير في الاعتقاد، متابعا: "كل المواطنين مصريين فقط لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، مؤكدًا أن التمييز بين المواطنين هو بداية التطرف".

وقال الرئيس: "لو عندنا رقي ديني حقيقي يا مسلمين ويا مسيحيين مش هيبقى ليك دعوة باخوك بيؤمن ازاي، دي مش قضيتك، انت مسؤول عن نفسك فقط، وبالمناسبة دي غيرة على ديني لإن ديني يُساء إليه بالإساءة للآخرين".​