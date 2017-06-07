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الزراعة تفسر سبب ارتفاع أسعار البيض

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مصراوي Masrawy

الزراعة تفسر سبب ارتفاع البيض

03:11 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الزراعة تفسر سبب ارتفاع أسعار البيض

أسعار البيض

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة أمر مبالغ فيه، لافتة إلى أن ذلك يأتي بسبب زيادة عدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأشارت محرز، إلى أن سعر كرتونه البيض بتسليم المزرعة في تغير مستمر بسبب قوى العرض والطلب، لكن في الوقت نفسه لم يزد سعر الكرتونية الواحدة عن 35 جنية وليس كما تم تداوله مؤخراً.

وناشدت محرز، كافة المواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك ووزارة عن أي تاجر يبالغ في أسعار المنتج وذلك للقضاء على جشع التجار، مؤكدة أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت نائب وزير الزارعة، أنه سيتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات من بيض المائدة بمنافذ الوزارة في القاهرة والجيزة المحافظات بأسعار المزرعة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من سلسلة الحلقات الوسيطة.​

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