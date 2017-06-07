"الداخلية": ضبط القائم على إدارة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" وآخرين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 2 من القائمين على إدارة حسابات حاولوا من خلالها تسريب امتحانات الثانوية العامة، وآخر يقوم باستخدام الوسائل الحديثة في الغش داخل لجنة الامتحان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط " كريم ن. إ" ١٨ سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب على طلاب الثانوية العامة، وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر الإنترنت وإدارته إحدى الصفحات بمسمى " شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عقب إيهامهم بإمكانية تسريب الامتحانات لهم قبل بدايتها.

وأضاف البيان، انه بمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على طلاب الثانوية العامة وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر الإنترنت عبارة عن (150 جنيه) من كل طالب، يتم تحصيلها مسبقاً من خلال كروت الشحن للهواتف المحمولة، وتبين من خلال الفحص قيامه ببث صور لنماذج امتحانات للطلبة، "غير متطابقة مع أسئلة الامتحان الأصلي".

واوضح البيان، أنه في ذات الإطار فقد توصلت التحريات إلى وجود مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" باسم (ماي فاميلي) أو (m.m) يقوم خلاله الطلاب بتصوير أسئلة الامتحانات، وإرسالها لآخرين يقومون بالإجابة عليها وإرسالها مرة أخرى للطلاب داخل اللجان.

ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد أحد الأشخاص من القائمين على إدارة المجموعة، "محمد ح.ع" أخصائي ممتاز بإحدى شركات البترول، مقيم بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها.