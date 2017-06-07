تأجيل إعادة محاكمة "النرش" في التعدي على ضابط بمطار القاهرة لـ 3 يوليو
تأجيل إعادة محاكمة "النرش" في التعدي على ضابط بمطار القاهرة لـ 3 يوليو
03:01 م الأربعاء 07 يونيو 2017
ياسمين النرش
كتب – محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة ياسمين النرش، المعروفة بـ"سيدة المطار" في التعدي على ضابط بالمطار، لجلسة 3يوليو المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لسماع أقوال قوة تأمين المطار وقت الواقعة.
وأخلت الدائرة السابعة بالمحكمة سبيل "النرش"، في وقت سابق، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد قبول تظلمها على حبسها 4 سنوات، بقضية الاعتداء على ضابط بالمطار وحيازة مواد مخدرة.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، قبلت الطعن المقدم من "ياسمين محيي الدين النرش" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار" على الحكم الصادر ضدها بالسجن 4 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، وإعادة المحاكمة لاتهامها بحيازة المخدرات ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب.
وتضمن حُكم –أول درجة- معاقبة ياسمين النرش بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها 50 ألف جنيه.
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