فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها
فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها
03:08 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كريستوف كاستانير
باريس – (أ ش أ):
أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير اليوم الأربعاء، أنه على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها الذين يتهمونها بدعم الإرهاب .
وقال المتحدث باسم الحكومة-في مؤتمر صحفي اليوم، ردا على سؤال عما اذا كانت باريس ترى أن الدوحة تدعم جماعات إرهابية "إن فرنسا تطرح أسئلة و لا تؤكد شى.. لسنا هنا لاصدار أحكام.. ليس لدينا الرغبة في الانحياز لموضوع أو أخر ولكن في التذكير بقواعد بسيطة".
وتابع كاستانير قائلا:" على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد بوضوح على الأسئلة المطروحة لا سيما من جيرانها.. وهذا ما تطلبه فرنسا سريعا".
ودعا المتحدث باسم الحكومة الى إعطاء الفرصة للمسؤولين في قطر للرد على هذه الأسئلة، مضيفا: "نحن بلد صديق مع هذه البلدان و التعاون بيننا تاريخي وعميق".
و كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد أعلنت الاثنين الماضي قطع العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب وإيران قبل أن تقدم دول أخرى على خطوة مماثلة بينها ليبيا واليمن وموريتانيا وجزر القمر .
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