حريق هائل بأوقاف الوادي الجديد.. ووكيل الوزارة يعتدي على محررة «التحرير»

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شب صباح اليوم الأربعاء، حريق هائل بمديرية أوقاف الوادي الجديد، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثالث والرابع، والخاصين بقسمي الحسابات والأدابير، ما سبب خسائر مالية فادحة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل بمديرية أوقاف الوادي الجديد، نتج عنه احتراق كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالسنة المالية 2016 / 2017 ، وجهازي كمبيوتر خاصين بالقسم.

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وأكد شهود عيان، أن الحريق شب عقب صلاة الفجر مباشرة، وأبلغت بائعة متجولة مديرية الأمن بالواقعة، عقب مشاهدتها دخان كثيف يتصاعد من داخل المبنى، وتمت السيطرة على الحريق في غضون 3 ساعات، وزعم البعض تواجد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة الدكتور محمد بخيت في المبنى قبل احتراقه.

وفي ممارسة غير متحضرة، وسلوك معيب، تعدى مدير مديرية الأوقاف على محررة «التحرير»، بألفاظ خارجة، ومنعها من التصوير داخل المديرية وتأدية مهام عملها، كما رفض الإدلاء بأية تصريحات تخص الواقعة، ما تحرر عنه محضرًا بقسم الشرطة.