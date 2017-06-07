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إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل والسكان يرفضون «البدائل»

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إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل والسكان يرفضون «البدائل» إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل والسكان يرفضون «البدائل»

التحرير

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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إزالة نصف أدوار العقار المائل بشارع علي الخشخاني بالأزاريطة، اليوم الأربعاء، مشيرًا الى أنه تم إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها، وسيتم اليوم تسليم الوحدات السكنية بتعاونيات العامرية، والتي تم فرشها للمتضررين، كما يجري العمل في إزالة باقي العقار تحت إشراف عميد كلية هندسة جامعة الإسكندرية، والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

العقار المائل

وشدد سلطان على جميع العاملين في الموقع و قوات الأمن بضرورة المحافظة على كافة المتعلقات التي يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم وتسليمها إلى أصحابها، مؤكدًا على وجوب التعامل بمنتهى الهدوء مع الأهالي المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذي يمرون به، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر ممكنة.

وواصل سلطان نداءه الى الموطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة بأي شكل من الأشكال لعدم تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر وإهدار أموالهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

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الجدير بالذكر أنه تم تجهيز مدارس في محيط المنطقة وإعدادها بكافة المرافق من مياه و كهرباء، لاستقبال الأهالي المتضررين بشكل مؤقت لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية حيث تم توفير ٤٨ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥م لتسكين السكان المتضررين  من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.

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من جانبهم واصل السكان رفضهم للأماكن البديلة التى وفرتها لهم المحافظة باعتبار أنها بدائل "سيئة" و"غير أدمية"، ولا يمكن الإقامة فيها، فضلاً عن أنها بعيدة عن وسط المدينة.

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التحرير

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