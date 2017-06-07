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النقض تؤيد إعدام 6 متهمين فى قتل «حارس قاضى الاتحادية»

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النقض تؤيد إعدام 6 متهمين فى قتل «حارس قاضى الاتحادية» النقض تؤيد إعدام 6 متهمين فى قتل «حارس قاضى الاتحادية»

التحرير

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قضت محكمة النقض  اليوم بتأييد أحكام الإعدام لـ 6 متهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن اخرين.

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ونص الحكم على قبول الطعن المقدم من إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبد الحميد ومحمد محسن عبد الحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبد النعيم وعبد الحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه، وقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتله شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك، وقضت المحكمة كذلك بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبد الحميد شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.

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التحرير

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