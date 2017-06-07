صور| تعرف على الأخطاء العشرة التي وردت في امتحان «فرنساوي» الثانوية العامة

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قال رامي علام، مدرس اللغة الفرنسية، إن الامتحان الذى أداه طلبة وطالبات الثانوية العامة، أمس الثلاثاء، كان سهلًا فى مجمله العام، لكن الأخطاء التي وردت بورقة الأسئلة ستحرم أي طالب من الحصول على الدرجة النهائية.

وأضاف علام، أن هناك سؤالا في القواعد يتم الإجابة عليه من بين 3 اختيارات، منهم اختيارين صحيحين، وهو ما لا يخدم مصلحة الطالب، إذ أن نموذج الإجابة الذي يلتزم به المصحح يتضمن إجابة واحدة للسؤال، في حين لا يعتد بصحة الإجابة الثانية.

وأضاف أن هناك سؤالين يختار الطالب أحدهما للحل، وهو عبارة عن 5 كلمات يُطلب من الطالب إدخالها في جمل مختلفة، وقد ورد منهما في الامتحان كلمتان من خارج المنهج لم يدرسهما الطالب، ولا يعرف معناهما.

وأكد أن سؤال «الإيميل» الذي هو عبارة عن 3 أسئلة يجيب عنها الطالب، تضمنت أخطاءً في بناء الجمل من ناحية القواعد اللغوية، كما اشتملت الوثيقتان على بعض الأخطاء اللغوية والقوعد، لكن الطلبة تعاملوا معها وتمكنوا من الحل، لكنهما أيضًا اشتملتا على بعض الكلمات من منهج الصف الأول الثانوي الذي لم يدرسه طلبة العام الدراسي الحالي.

من جهته قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام الثانوية العامة، إنه وفور علم الوزارة بما أثير بشأن وجود أخطاء في امتحان اللغة الفرنسية، تقرر عرض الأمر على مستشار المادة للتأكد من مدى صحة ذلك، وكتابة تقرير مفصل عن الامتحان، وفي حالة التأكد من وجود أخطاء تستدعي تعديل توزيع الدرجات بنموذج الإجابة، فسوف يتم عمل ذلك حرصًا على مصلحة الطلبة التي تأتى على رأس أولويات الوزارة.