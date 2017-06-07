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السيسي يظهر غضبه :"ذراعى مش ملوى"

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السيسي يظهر غضبه :"ذراعى مش ملوى" السيسي يظهر غضبه :"ذراعى مش ملوى"

وجه الرئيس عبدالفتاح ، تحذيرا شديد اللهجة لرافضى تقنين أوضاع الأراضى التى استولوا عليها، قائلا: ""بين البايع والشاري يفتح الله، أنا ذراعى مش ملوى، عاوز تاخود الأرض ادفع تمنها، مش هاتدفع مع السلامة بالذوق والأدب، طيب ولو مانفعش، يبقى بحاجة تانية".
 
وكشف الرئيس السيسي خلال مؤتمر استعادة أراضى الدولة بمسرح الجلاء، عن  بعض الحلول لتقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة، مبينًا أن ذلك سيكون عبر إصدار وثيقة قانونية يوقع عليها المحافظ ومدير الأمن وقائد التشكيل التعبوى وبعض الشباب، حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية.
 
 
المصدر : اليوم السابع

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