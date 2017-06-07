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مجلس إداراة الأهلي يقرر التجديد لحسام البدري

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مجلس إداراة الأهلي يقرر التجديد لحسام البدري مجلس إداراة الأهلي يقرر التجديد لحسام البدري

التحرير

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أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود طاهر، اتفق بالإجماع على تجديد تعاقد حسام البدري، المدير الفني للفريق بعد نجاحه في تحقيق المطلوب منه خلال الموسم الحالي بالحصول علي درع الدوري واقترابه من التأهل إلى دور الـ8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا باحتلاله قمة مجموعته.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المجلس قرر بالإجماع فتح باب التفاوض مع البدري، بعد عودته من كندا، التي سافر إليها لقضاء فترة أجازة مع أسرته، لمدة 7 أيام، وبعدها سيتم عقد جلسة مع محمود طاهر، رئيس النادي، لإنهاء كافة تفاصيل التجديد.

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يذكر أن البدري قد نجح في إعادة استقرار الفريق والتناغم من الجماهير بعد فترة عصيبة فشل فيها اكثر من ثلاثة أجهزة فنية أجنبية.

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التحرير

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