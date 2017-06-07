كارثة.. هذه المنتجات يتخللها دهن الخنازير امنعيها عن منزلك

شيماء مصطفى

كثير من الأمهات تقدم لأطفالهن زبادي الفواكه على مائدة الإفطار وكذلك شرائح البطاطس وعصير الفواكه المعلب ولا تعلمن الخطورة البالغة التي هن بصددها بسبب تلك المنتجات التي تعتبر منتجات أقل ما يقال عنها أنها قاتلة.

في ذات السياق أوضح دكتورة محمد سيد مسعود، أستاذ تغذية الإنسان بمركز البحوث الزراعية، والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، أن تلك المنتجات تحتوي على مادة أي 631 وهى المستخدمة لإضفاء النكهة على تلك المنتجات.

وأكد على أن دهن الخنازير يستخدم فى بعض المنتجات لإضفاء نكهة بالإضافة إلى اللون الأحمر الموجودة فى بعض المنتجات، وهو ما قد يسبب الإصابة بالسرطان والحساسية لدى الأطفال.

وكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن هناك الكثير من المنتجات التي يضاف إليها المواد المعدلة وراثيًا والتي تشكل خطورة بالغة على المعدة، كما قد تؤثر على الحيوانات المنوية لدى الرجال وكذلك البويضات لدى النساء.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads