سيدة تقتل طفلة زوجها بوضعها فيالماء المغلي بالمنصورة

شيماء مصطفى

أقدمت ربة منزل على التخلص من ابنة زوجها من امرأة أخرى، بوضعها في الماء المغلي، مما أسفر عن إصابتها بحروق من الدرجة الأولي تسببت في وفاتها داخل مستشفى المنصورة الدولي، نقلت للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وحرر «هاشم رجب عبد المالك محمود»، مقيم قرية البدالة التابعة لمركز المنصورة محضر رقم 5500 إداري مركز شرطة المنصورة، لسنة 2017 اتهم فيه زوجته «عُلا.ع» وشقيقتها «رغدة»، بوضع طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، من زوجته الأولى في مياه ساخنة نتج عنها إصابتها بحروق متفرقة داخل وخارج الجسم.

ووجه مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح بضبط المتهمتين وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمتين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكد والد الطفلة أنه من أصل صعيدي ومقيم بقرية البدالة، وإنه تزوج من والدة الطفلة وتركتها بعد ولادتها بـ 45 يومًا مما اضطره إلى الزواج من أخرى.

وأشار إلى أنه يعمل سائق وكثيرا ما يترك المنزل لفترات طويلة، تصل من 5 صباحا حتى 12 ليلا ولا يعلم ما يتم بين زوجته الثانية ونجلته، ولكن لم يكن يتوقع أن يصل جبروتها وشقيقتها إلى أن تضع نجلته في ماء مغلي.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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