مشروبات خطيرة ..احذر تناولها علي الفطار

شيماء مصطفى

جميعنا يضع علي الموائد الرمضانية أشكال وألوان من العصائر والمشروبات المثلجة لتناولها قبل تناول الفطار ، ولم ندرك مدي خطورة تلك المشروبات علي المعدة الفارغة، فتناول العصائر أثناء الإفطار عادة في رمضان، حيث يقوم الصائم بالإفطار على المشروبات المثلجة.

لذا نستعرض مدى خطورة تناول مثل هذة المشروبات وخصوصًا الغازية علي الصحة.

– خطوره تناول المشروبات الغازية على الإفطار

فقد أوضح الدكتور هانى الناظر استشاري الجلدية في حديث له على قناه صدى البلد مدى خطوره تناول المشروبات الغازية، وأيضًا الماء البارد على الإفطار، مشيراً إلي أنه يسبب ألام في المعدة ويؤدى إلى حموضه المعدة وتقلصات بها، وذلك بسبب عدم تدفق الدم بشكل سليم وصحي

وأضاف الدكتور هانى أن المشروبات الغازية تتكون من مواد حامضية فتسبب قرحه للمعده في وقت لاحق، لذا لا ينصح بتناول هذه المشروبات وقت الإفطار.

وينصح الدكتور بتناول كوب ماء دا فئ أو عصائر دافئه لسهوله الهضم ولصحة أفضل، حيث أنها تعمل على سهولة تدفق الدم وتوسيع الشرايين.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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