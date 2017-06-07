5 معلومات عن أول سباح مصري يحصد ميدالية أوليمبية.. انضم للجي الأمريكي ومات مقطوع الرأس

شيماء مصطفى

كثير منا لا يعرفه، إنه السباح المصري العالمي الراحل، فريد سميكة بطل الغطس المصري، وأول مصري وعربي يحصل على الميدالية الفضية والبرونزية في الغطس.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن فريد سميكة:

ميلاده

ولد السباح فريد سميكة عام 1907م في محافظة الإسكندرية، وكان عمه مُرقص باشا عضوا في مجلس الشورى ومديرا لمصلحة السكة الحديدية، وعاش فريد طفولة ثرية، والتحق بمدارس النخبة، ومن خلالها تعلم وأتقن الفرنسية والإنجليزية.

تعلم فريد السباحة في مدينته الأم الإسكندرية، ثم استهوته رياضة الغطس، وبعد انتقال العائلة إلى القاهرة تفرغ للتدرب على رياضته المفضلة بالإضافة إلى حصوله على رخصة طيران شراعي.

سفره إلى الخارج

بعد حصوله على رخصة طيران شرعي، انتقل «سميكة» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق حلمه في الوصول إلى العالمية، حيث تدرب تحت إشراف المدرب الأمريكي العالمي، جيم ريان، وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

في تلك الفترة، بدأ السباح المصري يشارك في مسابقات عالمية باسم المنتخب المصري.

جوائز وميداليات

وحصل فريد على ميداليتين في دورة واحدة حيث فاز بفضية السلم الثابت وبرونزية السلم المتحرك في دورة الألعاب الأوليمبية في عام 1928م والتي أقيمت في أمستردام بهولندا، وفى عام 1932م فاز سميكة ببطولة العالم للغطس.

اعتزل فريد سميكة في عام 1935 وعمل مدربا لمنتخب مصر الأوليمبي في الغطس والذي شارك في دورة برلين 1936م، وقد أطلق اسمه على أحد شوارع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

التحاقه بالجيش الأمريكي

وفي عام 1942، التحق فريد بالجيش الأمريكي، وبعد شهور من التدريب المتواصل، حصل على رتبة ملازم ثان بسلاح الجو الأمريكي، وكان له دور كبير كمصور جوي لمواقع اليابانيين.

وفي نهاية عام 1943، سقطت طائرة مقاتلة من طراز “B -42” كانت تقل فريد، واعتبرته الولايات المتحدة جنديا مفقودا في أثناء العمليات.

مات مقطوع الرأس

بعد سقوط طائرته، أصبح فريد أسير حرب بيد اليابانيين، ويقول الغطاس التاريخي سامي لي: «عندما التقيت مصادفة في أحد المستشفيات بقائد السرب الجوي الذي يضم طائرة فريد، أخبرني أن سباحًا أولمبيًا أمريكيا آخر وقع في يد اليابانيين أثناء الحرب واقتيد إلى نفس معسكر الاعتقال الذي قضي فيه فريد فترة من الزمن».

وتابع سامي لي: «عند دخول السباح الأمريكي الأخير إلى المعسكر شاهد مجموعة من الرؤوس المقطوعة علقها اليابانيون على أسوار المعسكر لإثارة الذعر بين الأمريكيين، تعرف منها على رأس صديقه السابق فريد».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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