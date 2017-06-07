بالأرقام.. نتائج رؤساء الجمهورية في الثانوية العامة.. وهذا الرئيس اعتبر نتيجته سرًا حربيًا

شيماء مصطفى

تشهد البيوت المصرية في الوقت الحالي ماراثون الثانوية العامة، حيث يخوض الطلاب غمار سباق الامتحانات الفاصلة في مستقبلهم التعليمي.

وتُعتبر الثانوية العامة هي المرحلة الفاصلة في حياة أبناءنا، ومثلهم مثل المشاهير والشخصيات العامة بل ورؤساء الجمهورية، حينما كانوا طلابًا في المدارس، ويثير الفضول الكثير منا للتعرف على درجات الرؤساء الذين حكموا بلادنا لفترات طويلة، وأثروا في مستقبلها.

ونرصد في هذا التقرير نتائج الرؤساء في الثانوية العامة:

جمال عبد الناصر

في القاعة الرئيسية بمتحف خاص بوزارة التربية والتعليم تم حفظ شهادة الطالب جمال عبد الناصر حسين عن العام الدراسي 1936 بمدرسة النهضة قسم الأدبي.

ووفقًا للشهادة فإن مجموع درجات الرئيس الراحل بلغت 60%، وعن وصف عبدالناصر نفسه لتلك الفترة فكان يقول إنها فترة تكوينه السياسي بعد أن خرج في تظاهرات عام 1935 المطالبة بعودة الدستور.

السادات

لم تختلف نتيجة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات كثيرًا، بعد أن التحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوية ثم مدرسة رقي المعارف بشبرا والتي حصل منها على نتيجة الثانوية العام 1935.

ورغم عدم الاحتفاظ بشهادة موثقة للسادات فوفقًا لرواية الكاتب الراحل أنيس منصور أن مجموع السادات لم يتعدى 55% خاصة أنه تنقل بين أكثر من مدرسة.

محمد مرسي

كانت نتيجة الرئيس المعزول محمد مرسي في الثانوية العامة، والتي درسها في إحدى مدارس محافظة الشرقية قبل أن يلتحق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1972 بمجموع لم يزد عن 72%.

مبارك

حرص الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على إخفاء نتيجته في مرحلة الثانوية العامة، ليس هذا وفقط بل اعتبرها مبارك سر من أسرار الدولة التي يجب إخفائها.

ولكن تداول بعض المقربين من دوائر السلطة أن مبارك حصل على درجات قاربت الـ 67% في الثانوية العامة.

ورغم ذلك تجد أن تقارير الكلية الحربية عن سير الطلاب «جمال عبد الناصر، حسني مبارك، وأنور السيسي» أكدت أنهم كانوا ملتزمين ما دفعهم إلى الترقي السريع وتولي مسئوليات كبيرة في سن صغيرة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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