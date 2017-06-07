خطا فني فادح في الحلقة العاشرة من مسلسل «كفر دلهاب»

شيماء مصطفى

لاحظ عدد كبير من جمهور النجم الكبير يوسف الشريف وجود خطأ فني فادح في الحلقة العاشرة من مسلسل «كفر دلهاب»، حيث ظهرت كاميرا على جانب أحد المشاهد التي استعرض فيها المخرج أحمد نادر جلال الجموع أثناء محاكمة يوسف الشريف.

اللقطة جاءت في الدقيقة 23:45 وأثارت سخرية الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول عدد كبير منهم صورة من الخطأ على نطاق واسع.

المسلسل بطولة يوسف الشريف، روجينا، محمد رياض، صفاء الطوخي، سهر الصايغ، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، ومن إخراج أحمد نادر جلال، فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف.

يقدم يوسف الشريف شخصية طبيب وحكيم اسمه «سعد» يأتي لكفر دلهاب المكان البدائي الذي ينتمي لعصر بعيد غير محدد ليعالج البشر هناك باستخدام السحر والشعوذة وما يسمى بالأعمال، لنكتشف في نهاية العمل أنه هو الـ «دلهاب» أي الشيطان حسب المتعارف عليه في الكتب التي تهتم بالجن.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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