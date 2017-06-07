سكرتير أول السفارة القطرية يغادر إلى الكويت بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

كتب- طه عبيد:

غادر بدر إسحاق حسين محمود سكرتير أول السفارة القطرية بالقاهرة، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، في طريقه إلي بلاده، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48، التى منحتها له وزارة الخارجية لمغادرة وقالت مصادر أمنية بالمطار إن سكرتير السفارة القطرية، أنهي إجراءات سفره من مبني رقم "2" عبر الطريق العادي للركاب علي الطائرة الكويتية، رحلة رقم 542 المتجهة إلي الكويت ومنها إلي الدوحة، وذلك بعد أن رفضت إدارة المراسم بوزارة الخارجية بالمطار طلب السفارة القطرية بفتح صالة كبار الزوار لمغادرة أعضاء البعثة الدبلوماسية وعلي رأسهم السفير مثلما كان يتم له فى السابق.

وفي نفس السياق غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 64 قطريا من المقيمين بالقاهرة، متجهين إلي الكويت والأردن وسلطنة عمان ومنها إلي الدوحة، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع قطر، ومنع استقبال الرحلات الجوية أو سفر الخطوط الوطنية المصرية إلي الدوحة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 33 راكبا قطريا علي الطائرة الكويتية المتجهة إلي الكويت، و8 ركاب علي الخطوط العمانية المتجهة إلي مسقط، و25 قطريا علي الخطوط الأردنية المتجهة إلي عمان، وسوف يقوم القطريين بالسفر إلي الدوحة عبر تلك البلاد بسبب صدور قرار وقف العلاقات بين البلدين، حيث قرروا العودة إلي الدوحة لحين تحسن الأحوال.​