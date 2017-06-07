العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

شيماء مصطفى

عثر عددٌ من أهالي مدينة العاشر من رمضان، الأمس، على أحمد سلمان، الطالب بالصف الثالث الثانوي، والذي أعلنت أسرته اختطافه قبل ثلاثة أيام، تزامنًا مع تكرار حالات الاختطاف والقتل في عدد من قرى الإقليم خلال الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بتكثيف التواجد الأمني والتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابع الإتجار في المواد المخدرة، لا سيما في قريتي الشعراء والبصارطة.

ونشر "مصراوي" تقريرًا، الاثنين، سرد فيه تفاصيل واقعة اختطاف أحمد محمد سلمان، الطالب في الصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات، فجر يوم الجمعة الماضي، حينما قرر التوجه للمسجد القريب من منزله بمنطقة عزبة اللحم بمدينة دمياط للصلاة، لكنه لم يعد، وقررت عائلته البحث في كافة الأماكن التي قد يتردد عليها، والسؤال عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة، لكنها فشلت في العثور عليه.

وبحسب أحد أقارب الطالب، ترددت أنباء عن اختفاء سلمان خوفًا من خوض امتحانات الثانوية لكن أسرته أكدت أنه متفوق دراسيًا ومعروف عنه ذلك خلال الأعوام الدراسية كلها، غير أن اتصالاً هاتفيًا قلب الموازين كلها، إذ تلقى عمه بعد اختطافه بساعات مكالمة من مجهول يطالبه بدفع مليون جنيه فدية لإعادة ابن شقيقه ويشترط عليه عدم إخبار الشرطة ثم أغلق الهاتف.

وتوجهت أسرة الطالب إلى قسم الشرطة، وتدخل عدد من نواب البرلمان لدى قيادات مديرية أمن دمياط، وعلم "مصراوي"، أن اللواء نادر جنيدي مدير أمن المحافظة قرر تكليف العميد محسن نجيب بالتحقيق في الواقعة وضبط المتورطين فيها، لكن اتصالا هاتفيًا تلقته أسرة أحمد، الأحد، طالب فيه الخاطفون بدفع فدية مقدارها 10 ملايين جنيه، وسط تحذيرات من تدخل قوات الشرطة حتى لا يحدث مكروه للطالب.

وتجمهر عدد من أسرة سلمان وهم من أصول صعيدية، أمام قسم الشرطة للمطالبة بإعادته إليهم، في الوقت الذي أكد فيه أحد أقارب الطالب أنه من أبرز لاعبي الكرة المشهورين في الملاعب بدمياط، وليس له أو لأحد من أسرته أي مشاكل، فضلاً عن أن والده توفي منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أعمامه قدموا من الصعيد والإسكندرية وبورسعيد للبحث عنه.

ومن المقرر أن يصل سلمان إلى دمياط، بعد قليل، بصحبة عدد من أفراد أسرته، الذين توجهوا إلى مكان تواجده فور إبلاغهم.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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