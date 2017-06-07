صور: أسمن امرأة في العالم تجلس على كرسى وتأكل بنفسها وتلعب بـ"البلالين"

شيماء مصطفى

قالت صحيفة "البيان الإماراتية"، إن الحالة الصحية والنفسية للمصرية إيمان أحمد عبدالعاطي المعرفة بأثقل امرأة في العالم، شهدت تحسنا كبيرا، بعد مرور شهر تقريبا على وصولها مستشفى "برجيل" في أبوظبي.

وحسب الصحيفة، فإن إيمان تمكنت مؤخرا من الجلوس على كرسي متحرك والاعتماد على نفسها في تناول الطعام.

ونقلت "البيان" عن الدكتور يس الشحات المدير التنفيذي الطبي في "برجيل" قوله إن "إيمان بدأت تحريك قدميها وساقيها بصورة أكثر قوة وإيجابية، وتمكنت مؤخرا من الجلوس على كرسي متحرك والجلوس على السرير بسهولة، إلى جانب التحسن الواضح في الكلام والنطق، كما بدأت في البلع التدريجي للطعام، ووصلت الآن إلى تناول وجبتين يوميا، تمهيدا لمرحلة الاعتماد كليا على البلع الطبيعي مع إزالة أنبوبة المعدة".

وأوضح الشحات أن تقرحات الفراش التي تعنى منها إيمان شفيت بنسبة 75%، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى التخطيط لبدء المرحلة الثانية. وقال إن المرحلة الأخيرة ستركز على إجراء بعض التدخلات الجراحية مثل شفط الدهون الزائدة واستبدال الصمام الأورطي وجراحات لتحسين مفاصل الفخذ والركبة والعظام.

وقال إن إنقاص الوزن ما زال مستمرا بالطرق التحفظية من دون جراحات، مع التركيز على نظام الريجيم، مع تخفيف جرعات أدوية منع التجلط وأدوية منع التشنج، وبحسب نتائج فحص المخ والجهاز العصبي والعضلات فإنه من الممكن التخلص من معظم هذه الأدوية بالتدريج.

وقالت والدة إيمان إن حالة ابنتها تحسنت في أبوظبي بصورة كبيرة وغير مسبوقة، ولم تشهد مثل هذا التحسن منذ إصابتها بالجلطة الدماغية قبل عامين ونصف العام.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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