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لماذا قاطع السيسي محافظ البحر الأحمر أثناء حديثه عن "مناجم الذهب"؟

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لماذا قاطع السيسي محافظ البحر الأحمر أثناء حديثه عن "مناجم الذهب"؟ لماذا قاطع السيسي محافظ البحر الأحمر أثناء حديثه عن "مناجم الذهب"؟

قاطع الرئيس عبد الفتاح محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، أثناء عرضه إزالة التعديات عن مناجم الذهب في المحافظة، قائلًا "الناس اللي بتاكل عيش عايزين نشوف لهم حل، حطوا قواعد علشان الناس اللي بتاكل عيش تستمر".

وأضاف السيسي: "يجب المحافظة على ثروات كلها كما يجب توفير فرص عمل في المناطق التي تم استعادتها، أنا عايزهم يستفيدوا والبلد تاخد حقها لو نقدر نعمل آلية تساعد على ده".

وعُقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.​

 

 

المصدر : مصراوى

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