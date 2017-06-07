أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم في اليوم الـ 12 من رمضان

شيماء مصطفى

يقدم مصراوي بمناسبة شهر رمضان المبارك رصدا لأسعار أهم الخضروات والفاكهة واللحوم والألبان والجبن والأسماك والسلع الأساسية، اليوم الأربعاء الثاني عشر من رمضان.

وفيما يلي متوسط الأسعار "القطاعي" للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية بحسب موقع الأسعار المحلية والعالمية للسلع الزراعية التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء.

الخضر:

الطماطم بين 2 و7 جنيه.

الخيار بين 2.5 و8 جنيه.

البصل بين 2 و8 جنيه.

البطاطس بين 2 و7 جنيه.

الملوخية بين 2 و10 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و12 جنيه.

الكوسة بين 4 و10 جنيه.

الجزر بين 3.5 و6 جنيه.

البامية بين 10و 26 جنيه.

الباذنجان بين 3 و10 جنيه.

الفلفل الرومي والبلدي بين 2 و16 جنيه.

الفاكهة:

التفاح البلدي بين 10 و20 جنيه.

العنب البناتي بين 2 و20 جنيه.

الكنتالوب بين 4 و9 جنيه.

البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيه.

المانجو السكري البلدي بين 20 و30 جنيه.

البطيخ بين 10 و25 جنيه للبطيخة.

الموز البلدي بين 5 و15 جنيه.

الخوخ بين 3.5 و15 جنيه.

المشمش بين 8 و20 جنيه.

البرقوق بين 8 و30 جنيه.

اللحوم:

الكندوز بين 95 و150 جنيه.

الضأن بين 105 و150 جنيه.

البتلو بين 110 و150 جنيه.

دواجن بيضاء بين 28 و40 جنيه.

الدواجن البلدي بين 25 و42 جنيه.

الأسماك:

بوري بين 20 و70 جنيه.

بلطي 20 و45 جنيه.

الألبان ومنتجاتها:

اللبن المعبأ بين 8 و14 جنيه.

لبن سائب بين 5 و11 جنيه.

الجبن الأبيض 18 و52 جنيه.

الجبن الرومي بين 60 و90 جنيه.

جبن شيدر بين 20 و120 جنيه.

السلع الأساسية:

الأرزالسائب بين 6.75 و9 جنيه.

الأرز معبأ بين 6.5 و13 جنيه.

الفول بين 9 و27 جنيه.

العدس بين 18 و40 جنيه.

السكر بين 9.75 و15 جنيه.

الدقيق بين 5 و7 جنيه.

شاي بين 60 و80 جنيه.

زيت ذرة بين 23 و30 جنيه.

زيت عباد الشمس بين 16 و25 جنيه.

سمن صناعي بين 14 و30 جنيه.

سمن طبيعي بين 48 و110 جنيه.

مكرونة بين 5.5 و17 جنيه.

كرتونة بيض بين 32 و45 جنيه.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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