التفاصيل الكاملة لذبح طالبة علي يد ابن خالتها بالشرقية

شيماء مصطفى

"يا ريتهم خدوا عمري وسابوها.. بنتي كانت زي الوردة وكان نفسي اشوفها عروسة، منهم لله دبحوها وقتلوا حلاة الدنيا جوايا".. بهذه الكلمات بدأ "حسانين عبدالعزيز" تاجر قطع غيار، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لمركز الزقازيق في الشرقية، يروي لـ"مصراوي" تفاصيل ذبح نجلته "بسمة" على يد نجل خالتها.

وأضاف: "منه لله ربنا ينتقم منه، حرمني من نور عينيا وقتل فرحتي.. مين يصدق إن العروسة دي تندبح ومتلقاش حد ينجدها.. القاتل غدر بها لما لقاها لوحدها، كانوا عاوزين يسرقوا البيت وقدرها إنها كانت موجودة لوحدها".

وعن تفاصيل يوم الحادث، يقول الأب المكلوم: "يومها كانت بسمة في البيت لوحدها علشان أمها وإخواتها كانوا في البيت الثاني بحي مبارك، لأن زوجتي كانت متعودة تروح هناك علشان دروس بنتي الكبيرة في الثانوية العامة، وقتها محمود ابن خالتها جه البيت علشان يسرقنا، ولما خبط على الباب بسمة فتحت له".

ويواصل: "سألها على خالته (والدتها)، فقالت له إنها في البيت الثاني، سابها ونزل، وبعدها بـ 10 دقائق رجع تاني بحجة إنه نسي مفتاح سيارته في الشقة، وطلب منها تساعده وتدور ممعاه على المفاتيح.. بسمة من طيبتها لما مش لقت حاجة دخلت المطبخ وجابت ملعقة علشان تساعدة يفتح السيارة، لكنه الله يجازيه دبحها من ورا ظهرها".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "بسمة حسانين عبدالعزيز" 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقتولة.

وتبين من التحريات الأولية، وجود آثار ذبح حول رقبة المجني عليها، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء الواقعة كلًا من "محمود.ع" 28 عامًا، عامل بمحل حلويات، وشقيقه "أحمد" 24 عامًا، فني تبريد وتكييف، مقيمان بقرية "النخاس" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، وصديقهم "أحمد.ع" 22 سنة، فني تبريد وتكييف، وأن الجريمة بغرض السرقة.

وتبين أن المتهم الأول اتفق مع شقيقه وصديقه على سرقة زوج خالته (والد المجني عليها) كهربائي السيارات، بعدما فشلوا في العثور على ضحية يقومون بسرقتها، ويوم الواقعة صعد المتهم الأول إلى شقة خالته؛ بغرض سرقتها، فيما وقف المتهمان الآخران يراقبان الطريق أمام المنزل.

وفور صعوده الشقة وجد إبنة خالته (المجني عليها)، وحينما استفسرت منه عن سبب حضوره أخبرها بأنه جاء يطمئن عليهم، ثم نزل إلى الشارع مرة أخرى، قبل أن يعود ويخبرها بأنه نسي شيئًا ما، وحينما تركته وذهبت إلى إحدى الغرف هم ورائها وذبحها على الفور وفر هاربًا هو وباقي المتهمين.

وتمكنت المباحث الجنائية، من ضبط المتهمان الثاني والثالث، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، قبل ان يتم ضبط المتهم الأول والرئيسي، حال اختبائه عند أحد معارفه بمحافطة مطروح، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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