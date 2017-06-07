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بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

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بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

بعدما أصبحت الإعلانات المعروضة على القنوات الفضائية، أشبه بقطع فنية صغيرة، باتت تشغل عدد كبير من المشاهدين، خاصة في شهر رمضان مع ازدياد أعداد الإعلانات باعتباره الموسم الإعلاني الأهم، لينتقدون بعضها ويشيدون بالبعض الآخر، ويتحدثون عن عناصرها، ومشاركة نجوم الفن فيها، ومن بين الإعلان الذي اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق عليه، إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات.

وسخر عدد من متابعي الإعلان من قيام الفنانة شيرين عبدالوهاب بحركة غير مبررة –من وجهة نظرهم- برجلها، أثناء سيرها إلى جوار الفنان تامر حسني، وتعليقا على السخرية كتبت المذيعة دينا فاروق عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" لتوضح سبب الحركة التي قامت بها ، وتطلب من الساخرين التوقف عن الحديث في هذا الموضوع، واصفة شيرين بأنها إنسانة عفوية وفنانة جميلة.

وكتبت دينا "اللى بيتكلموا عن حركة شيرين برجليها فى إعلان...، أنا سألت زملاء اشتغلوا فى الإعلان.. كعب الجزمة شبك فى البنطلون كانت بتخرجه عشان ماتقعش وافتكرت أنه مش هيبان وإنها بتتصور ميديام".

وأكدت دينا أن ما حدث خطأ من المخرج، موضحة "كان ممكن ياخد الزاوية التانية في التصوير في الجملة دي، وبعدين يرجعلها في اللونج عنده كادرات تانية بخمس كاميرات على الأقل، كفاية هري على حاجات تافهة وتجرح مشاعر الناس،شيرين دي اتبهدلت من جمهور بتسعده وتحترمه.. احنا ليه وحشين كده.. دي إنسانة عفوية وفنانة جميلة".

 

sherin

 

 

المصدر : مصراوى

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بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان