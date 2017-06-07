رئيس النواب: تنظيم ساحات السيارات ليس له علاقة بقانون المرور

كتب- أحمد علي:

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن قانون تنظيم الساحات وأماكن السيارات اختصاص أصيل للإدارات المحلية وليس له علاقة بقانون المرور.

وأردف مقلد - في رده على حديث المستشار القانوني للجنة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد اليوم الأربعاء - أن تنظيم ساحات السيارات ينظمها قانون المرور، وليس في حاجة لقانون جديد.

ولفت مقلد، إلى أن القانون له بُعد أمني، ولابد أن تُراعى، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون المرور في 2008 بشأن الـ"توكتوك" لم تنفذ حتى الآن، بالرغم من أن الدولة في هذا التوقيت في قمة عنفوانها وقدرتها على تنفيذ القانون، على حد قوله.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم وضع حديث رئيس المجلس في الاعتبار، وأن يتم إصدار القانون تنظيم ساحات تنظيم السيارات بعيدًا عن قانون المرور.