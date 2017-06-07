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مانشستر يونايتد يسعى لخطف «أوباميانج» من سان جيرمان

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مانشستر يونايتد يسعى لخطف «أوباميانج» من سان جيرمان مانشستر يونايتد يسعى لخطف «أوباميانج» من سان جيرمان

التحرير

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وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، الجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني في حساباته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وحسب تقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن اليونايتد يرغب في دفع مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب.

كما Hشارت الصحيفة في وقت لاحق إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتخذ خطوات فعلية لضم أوباميانج، مشيرة إلى توصله لاتفاق مع النادي الفرنسي.

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يذكر ان أوباميانج صاحب الـ27 عاما انضم إلى دورتموند قادما من سانت إيتيان في صيف 2013 بمبلغ 13 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وشارك الدولي الجابوني خلال الموسم الجاري في 46 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وصنع 5 أخرين.

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التحرير

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