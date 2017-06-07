السيسي: نحن جادين في استعادة البحيرات وسوف نستعديها
السيسي: نحن جادين في استعادة البحيرات وسوف نستعديها
02:13 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتبت- عايدة رضوان:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة عازمة على استرداد كافة البحيرات، وإزالة التعديات عنها ورفع كفاءتها، مؤكدًا: "نحن جادين في استعادة البحيرات وسوف نستعيدها"
وأضاف الرئيس السيسي - خلال المؤتمر المنعقد اليوم الأربعاء، لاستعراض نتائج استرداد أراضي الدولة - أنه ينشد رفع كفاءة البحيرات، وإزالة التعدي، متابعًا:" البحيرة هيكون ليها كورنيش، وسوف يتم التخطيط لمدن حولها، لتوفير مصادر رزق لقاطنيها".
وأكد الرئيس السيسي: "استرداد البحيرات، ورفع كفاءتها، مش عشان نضيق على الناس ولكن للاستفادة منها".
ولفت الرئيس السيسي، إلى أن مساحة بحيرة المنزلة كان تقدر بـ 750 ألف فدان فيما مضى، فيما تبلغ مساحتها حالياً 125 ألف فدان فقط، متسائلًا:"راحت فين، إحنا قاعدين نردم فيها".
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