بالصور.. إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل.. والمحافظ:"سلمنا جميع المتعلقات للسكان"
بالصور.. إزالة نصف أدوار عقار الأزاريطة المائل.. والمحافظ:"سلمنا جميع المتعلقات للسكان"
02:16 م الأربعاء 07 يونيو 2017
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه جرى الانتهاء من إزالة نصف طوابق العقار المائل بشارع علي الخشخاني بالأزاريطة، لافتا إلى أنه جرى إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها.
وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بتعاونيات العامرية للمتضررين من أزمة العقار المائل وذلك بعد تجهيزها بالفرش الكامل.
وأشار إلى أن إستمرار أعمال إزالة باقي العقار المائل تحت إشراف عميد كلية هندسة جامعة الإسكندرية والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مشددا على جميع العاملين في الموقع و قوات الأمن بضرورة المحافظة على كافة المتعلقات التي يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم.
وطالب "سلطان" جميع الجهات المتعاملة مع الأزمة بضرورة وجوب التعامل بهدوء مع الأهالي المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذي يمرون به، مشيرا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ممكنة.
ودعا المحافظ الموطنين إلى عدم التعامل مع العقارات المخالفة بأي شكل من الأشكال لعدم تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر وإهدار أموالهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
يشار إلى أنه جرى تخصيص 48 وحدة سكنية تابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.
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