التحقيق في واقعة شكوى "تبديل أوراق امتحان" بلجنة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أكد عبد الخالق عبد الوهاب مدير عام إدارة بلطيم التعليمية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية والتعليم، بدأت التحقيق فى واقعة تبديل أوراق امتحان البوكليت بين طالبات لجنة ٩ بمدرسة زيان الرفاعى ببلطيم فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقال مدير عام إدارة بلطيم التعليمية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تترقب وصول محقق قانونى، من إدارة الشئون القانونية بالوزارة، باكر غدا الخميس، أو السبت المقبل، للوقوف على حقيقة الواقعة، تمهيدا لرفع مذكرة على الوزير الدكتور طارق شوقى، بشأن هذا الأمر.

وكشف عبدالخالق عن تكليف وكيل الوزارة صلاح عثمان لمحقق قانونى من إدارة الشئون القانونية بالمديرية بالتوجه لمدرسة زيان الرفاعى للتأكد من حقيقة هذه الواقعة، عقب تلقيه شكوى رسمية من أولياء أمور الطالبات، عبر غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة.

وكان طالبات بلجنة رقم 9 ومقرها مدرسة زيان الرفاعى، بمدينة بلطيم، حررن بلاغًا فى مركز شرطة البرلس، حمل رقم ٣٠٣٣ لسنة ٢٠١٧، إدارى مركز شرطة البرلس، ضد مسئولى اللجنة.

و ذكرن الطالبات في هذا البلاغ أن مسئولي اللجنة، أجروا تبديلا لأوراق الامتحان فى مادة اللغة العربية، بينهن، داخل اللجنة، عقب بدء الامتحان بحوالى ٤٥ دقيقة، بحجة اكتشافهم أخطاء، كما أتهمن الطالبات، مسئولى هذه اللجنة، بإجبارهن على توقيعهن على إقرارات أخطاء لم يرتكبنها.