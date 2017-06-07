المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الأربعاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، فى مقابل نحو 18.14 جنيها خلال تعاملات امس الثلاثاء.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.02 جنيها.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك إتش إس بى سي حيث ارتفع سعر البيع مسجلاً نحو 18.22 جنيها، مقابل 18.21 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.07 جنيها، مقابل 18.06 جنيها.

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وارتفع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى مسجلاً نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، فى مقابل 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيهاً للشراء، كما ارتفع سعر الدولار فى المصرف المتحد مسجلا 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل 18.12 جنيها للبيع، و18.02 جنيها للشراء.

فيما استقر سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.