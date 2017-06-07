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انخفاض أسعار الدواجن .. وارتفاع أسعار البيض

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انخفاض أسعار الدواجن .. وارتفاع أسعار البيض انخفاض أسعار الدواجن .. وارتفاع أسعار البيض

التحرير

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سجلت الدواجن بالمزرعة اليوم نحو 26 جنيهاًَ للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك ما بين 30 لـ 31 جنيه للكيلو بإنخفاض قدره بنحو 1 جنيه للكيلو عن أسعار الأسبوع الماضى.

أسعار البيض بالمزرعة والسوق المحلى اليوم:


وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة نحو 35 جنيه، والبيض الأحمر نحو 36 جنيه للكرتونة بينما تراوح سعر كرتونة البيض بالسوق المحلي نحو 40 لـ 50 جنيه في الكرتونة.

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وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أن أزمة الأسعار يجب أن يكون لها حلول واضحة لحماية المستهلك، مطالباً بتفعيل بورصة الطيور التى يتم تحديد أسعار التكلفة وهامش الربح من خلالها، بالإضافة لإعلان تكاليف الإنتاج وهو ما يقلل من حلقات التداول التى تتسبب في إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنهم على اتصال مع وزارة والتجارة الداخلية بشأن ارتفاع أسعار البيض على هذا النحو بالسوق المحلى،مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن تسعيرة جبرية، لكنه طالب في الوقت نفسه بتدخل الدولة والتعامل مع الأزمة نظراً لإرتفاع نسبة الشكاوى الواردة للشعبة بشأن أزمة البيض.

 

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التحرير

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