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«السادات» يطالب بالتصويت على «تيران وصنافير» في جلسة علنية

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«السادات» يطالب بالتصويت على «تيران وصنافير» في جلسة علنية «السادات» يطالب بالتصويت على «تيران وصنافير» في جلسة علنية

التحرير

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أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، تخوفه من تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية ، فى ظل انشغال المصريين بقضايا وأوضاع كثيرة وآخرها العلاقات مع قطر، متوقعاً أن تُدرج على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «ما زال الاستئناف على حكم الأمور المستعجلة بإسقاط حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير منظورًا ومؤجلًا لجلسة 18 يونيو، كما تستكمل محكمة القضاء الإدارى فى 8 يونيو نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب».

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وطالب السادات أن يُجري التصويت علي الإتفاقية تحت قبة البرلمان فى جلسة علنية، ونداءً بالإسم، حتى يعرف الجميع موقف كل نائب، داعياً إلي الاستماع  لخبراء التاريخ، والجغرافيا، وعلوم البحار، وأساتذة القانون الدولى ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر، والاستماع بالمثل لوجهة نظر وخبرائها».

وأشار رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إلى ضرورة أن يتم حسم الموضوع بحكمة وعقلانية وحيادية، وليس بالقبض العشوائى على الشباب والمعارضين للإتفاقية، لافتاً إلي أن الجميع يريد معرفة الحقيقة نظراً لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين.

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التحرير

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