«شعرها سلك مواعين».. 5 إهانات وجهها «رامز جلال» لـ«نسرين أمين»

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حازت حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الأرض" على شعبية واسعة، بعد استضافته الفنانة "نسرين أمين"، ورغم أن الحلقة شهدت أول لقاء بينهما، فإنها جاءت ودية وكوميدية إلى حد كبير.

وكعادته في إطلاق الإيفيات الساخرة من ضيوفه، وجّه الفنان "رامز جلال" بطريقة كوميدية عدة إهانات لـ"نسرين أمين"، نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

1- الملابس

حرصت "نسرين أمين" على ارتداء ملابس كاجوال لتناسب الأجواء الصحراوية، ولكنها لم تسلم من لسان "رامز جلال"، الذي وصف ما ترتديه بـ"الستارة"، كما ارتدت "نسرين" شنطة كبيرة الحجم، علّق عليها "رامز": "دي شنطة ولا مخدة؟!".

2- الجمل

كان من المفترض أن تمتطي "نسرين أمين" جملًا فور نزولها من الطيارة لتصل إلى الإعلامي "نيشان"، مساعد "رامز جلال" في تدبير المقلب، ولكن رفض الجمل النزول إلى الأرض، فقال رامز: "الجمل مش طايق يبص في وشها"، ولم يكتفِ بذلك، بل تابع السخرية من طريقتها في المشي.

3- الحسنة

تميزّت الفنانة "نسرين أمين" بحسنة كبيرة قرب فمها، ولكن سخر "رامز" منها أيضًا عدة مرات، فبينما كانت تشرب الحليب قال لها: "اوعي الحسنة تقع في الشاي"، وتابع: "الغراب عايز ياكل الحسنة" وتلاها بعدد آخر من الإيفيهات الساخرة.

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4- الشعر

سخر الفنان "رامز جلال" من شعر "نسرين أمين"، ووصفه بـ"سلك المواعين"، قائلًا: "شعرها في الحر بيقلب كنافة.. سلك مواعين مابيتسرحش".

5- الضرب

للمرة الأولى في تاريخ برامج مقالب "رامز جلال" أن يقوم بالتعدي على ضيف وضربه، وهو ما حدث بالأمس مع "نسرين أمين"، حيث طرحها "رامز" أرضًا بعد اكتشافها مقلبه، ورشها بالماء.