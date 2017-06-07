قنصل أمريكا بالإسكندرية: وجود استراتيجية دولية ضد الإرهاب بداية للقضاء عليه

الإسكندرية – محمد البدري:

قال القنصل العام الأمريكي بالإسكندرية، "ستيفن فيكين" إن وجود استراتجية دولية موحدة للمواجهة الإرهاب هي بداية حقيقية لمواجهة تلك الظاهرة العالمية التي تواجه العالم في الوقت الحالي، واصفا القمة الأمريكية العربية التي عقدت في الرياض بالبداية الحقيقة لمواجهة الإرهاب و الجماعات المتطرفة من أجل القضاء عليها.

وأضاف القنصل الأمريكي في تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، أن المستقبل المصري مُشرق، لاسيما وأن الشعب المصري محب لبلاده ومتمسك بالنهوض بها، لافتا إلى أن اتجاه مصر للاستثمار في تطوير العملية التعليمية و البحث العلمي يعد بداية حقيقة لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل توافر العقول المصرية القادر على تحقيق إنجازات علمية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مصر في العديد من المجالات الاقتصادية و المشروعات المتعلقة بالتبادل التجاري و الزراعة و البنية التحتية و التنمية البشرية بالإضافة إلى المساعدات العسكرية، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين قائمة على جذور تاريخية ممتدة لعشرات السنوات و تحمل أوجه تعاون مختلفة، عززتها العلاقة الطيبة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة.