انتحار سجين شنقًا داخل دورة مياه محبسه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أقدم سجين بقسم أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، على الانتحار شنقًا داخل حمام القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على السجين "أحمد.الـ.ع" 26 عامًا، عامل، من محافظة الدقهلية، منتحر داخل حمام قسم أول الزقازيق.

وتبين أن المتهم محبوس على ذمة قضيتين؛ القضية رقم 3188 جنايات رأس البر لسنة 2016 "سلاح ناري"، والقضية رقم 3111 جُنح رأس البر لسنة 2016 "سرقة".

وتبين دخول المتهم لدورة مياه الحجز، وخلع قميصه وعلق طرفه بـ"دُش" الحمام، وشنق نفسه بالطرف الأخر.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية.