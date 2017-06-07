إحالة 14 طبيبًا وإداريًا بوحدات صحية بدمياط للتحقيق
إحالة 14 طبيبًا وإداريًا بوحدات صحية بدمياط للتحقيق
01:52 م الأربعاء 07 يونيو 2017
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط – محمد إبراهيم:
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، قرارًا بإحالة 5 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية أم الرضا و9 آخرين بوحدة طب الأسرة بالرياض لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن وانصراف عدد منهم قبل المواعيد الرسمية.
ورصدت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، الاثنين، خلال مرورها على مديريات الخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة للوقوف على الانضباط الإداري بها، وبعد الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف انصراف 38 من العاملين بمستشفى دمياط التخصصي و 14 بمستشفى الرمد قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتغيب 55 من العاملين بمستشفى دمياط العام بدون إذن مسبق .
وقرر محافظ دمياط إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق، ووجه رمضان الخطيب مدير مديرية الصحة بدمياط بضرورة التأكيد على جميع العاملين بالمستشفيات الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتنفيذ الأعمال الموكلة لكل شخص بالمستشفيات.
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