تحرير 500 محضر غش في التعليم المفتوح بكلية التجارة ببنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

صرح الدكتور عيد حميده، عميد كلية التجارة بجامعة بنها، أن 500 طالب، بالتعليم المفتوح بالكلية، جرى ضبطهم متلبسين بوقائع وأعمال الغش داخل اللجان.

وأوضح عيد أن الطلاب المضبوطين بالغش تقرر إحالتهم إلى مجالس التأديب الابتدائية بالكلية لاتخاذ العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، وفقاً لطبيعة الخطأ المرتكب من جانب الطالب، على أن يحق للدارس التقدم بالتماس للمجلس الإستئنافي بإدارة الجامعة.

وأضاف، حميدة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه جرى ضبط 180 حالة غش، بالفرق الدراسية الأربع، بشعبتي الانتظام والانتساب.

وأشار، حميده، إلى أن الكلية حرصت علي الالتزام الكامل بالضوابط، التي جرى إقرارها بمجلس الجامعة، لضمان سلامة الامتحانات، ومنع الغش، وهى منع اصطحاب التليفون المحمول، والأوراق داخل اللجان، وتوزيع اللجان بشكل صحيح في كل الأماكن الصالحة بالكلية ما ترتب عليه وجود مساحات كبيرة بين الطلاب.