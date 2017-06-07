وزارة الهجرة تتلقى 60 استفسارا من المصريين بقطر على الخط الساخن خلال يومين

كتبت - نورا ممدوح

استقبل مكتب الشكاوى بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال ‏اليومين ‏الماضيين، 60 استفسارا من جانب المصريين بقطر، على الخط الساخن المخصص لتلقى الشكاوى الطارئة التى تخص المصريين العاملين هناك، بعد الإعلان رسميا عن قطع العلاقات مع ‏دولة ‏قطر.‏

وتضمنت معظم هذه الشكاوى حالات ذعر وتخوف من قبل المصريين المتواجدين ‏بقطر ‏من الوضع القائم، والتساؤل حول ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، كما شملت ‏البعض ‏منها استفسارات عن كيفية العودة لمصر، والتساؤل حول خطوط ومكاتب الطيران ‏المتاحة للعودة ‏لأرض الوطن خلال الفترة الجارية، وهل ستكون كل خطوط الطيران متاحة عدا ‏خطوط الطيران ‏التابعة للدول التي أعلنت مقاطعتها مع قطر.‏

كما تضمنت استفسارات عن حجوزات السفر، وسبل استرجاع المتعلقات، فضلا عن التساؤل ‏حول محاذير السفر لقطر، والنصائح عند السفر لها، كما تضمنت الاستفسار عن المعاملات ‏البنكية، ووسيلة التواصل مع مصر للطيران.‏

ولم ترد للوزارة أية شكاوى عن تسريح للعمالة المصرية حتى الآن، وتتابع الوزارة عن كثب شأن العمالة المصرية والعامليين بقطر.

من جانبها كانت قد أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقى أى طلب أو ‏شكوى ‏طارئة تخص المصريين بدولة قطر، بعد الإعلان رسميا عن قطع العلاقات ‏وحددت ‏الوزارة أرقام الخط الساخن 19787، ورقم 00233036436 لتلقى أى طلبات أو ‏شكاوى من ‏المصريين بقطر‎ .‎

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من الجالية ‏المصرية ‏بقطر الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أى طلب أو شكوى طارئة تخص ‏المصريين هناك.‏