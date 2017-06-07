السادات: الترويج للإقناع بتبعية تيران وصنافير للسعودية تزايد بشكل ملحوظ

كتب- أحمد علي:

أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية/ تخوفه من أن يتم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ( تيران وصنافير ) المتوقع أن تكون مدرجة على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة فى ظل انشغال المصريين بقضايا وأوضاع كثيرة وآخرها العلاقات مع قطر، فضلا عن أنه ما زال الاستئناف على حكم الأمور المستعجلة بإسقاط حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير منظورًا ومؤجلًا لجلسة 18 يونيو، كما تستكمل محكمة القضاء الإدارى فى 8 يونيو نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب.

وأوضح السادات، في بيان له، أن الحملة الدعائية بدأت الآن وعلى نطاق واسع فى الترويج للإقناع بسعودية الجزيرتين وتتوالى حاليا الاجتهادات المصرية لاثبات عدم أحقية مصر فيهما، منوها إلى ضرورة أن يكون التصويت علي الإتفاقية فى البرلمان فى جلسة علنية ونداءا بالاسم حتى يعرف الجميع موقف كل نائب على أن يتم الاستماع إلى آراء خبراء التاريخ والجغرافيا وعلوم البحار وأساتذة القانون الدولى ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات تؤكد ما يقول.

وأشار السادات، إلى ضرورة أن يتم حسم الموضوع بحكمة وعقلانية وحيادية وليس بالقبض العشوائى على الشباب والمعارضين للاتفاقية، موضحا: "الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين وذلك تفاديا لمزيد من الانقسام في وقت نحن في أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة".​