نائبة: إنشاء شركة قابضة للنظافة لن يحل أزمة القمامة

كتب- أحمد على:

قالت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، إن إنشاء شركة قابضة للنظافة، لن يكون حلا جادا لأزمة القمامة، وأن ملفات القمامة المزمنة والتى عانت منها جميع قري ومدن القاهرة والمحافظات علي مدي أعوام وظلت تطارد الحكومات السابقة، لن تحل كما ترى الحكومة بإنشاء شركة قابضة للنظافة.

وأضافت النائبة فى تصريح لها، إن المشكلة لدينا تتلخص فى السلوك البشرى، وغياب المنظومة الحكومية، فضلاً عن غياب الإرادة

وتابعت: "للاسف هى أمراض مزمنة يجب أن نبحث لها عن علاج ودواء، خاصة أن أكوام القمامة مازالت كما هي في الشوارع وأصبحت مرتعاً للعديد من الأمراض والأوبئة والكلاب الضىالة والحشرات والناموس؛ رغم قيام الحكومة بتحصيل رسوم جمع القمامة علي فاتورة إيصال الكهرباء .

وقالت النائبة إن العلاج والدواء، يكمن فى توحيد إرداتنا، لمواجهة هذة الآفة المزمنة، وحذرت النائبة من استمرار السلوكيات الخاطئة للحكومة ومنظومتها الفاشلة فى مواجهة مشكلة القمامة والتى كانت سببا فى إنتشار العديد من الأمراض والتى يأتى فى مقدمتها الأمراض السرطانية والصدرية، والحساسية والربو.​