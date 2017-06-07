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الصحة: توريد 225 ألف مرشح غسيل كلوي للمستشفيات على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

الصحة: توريد 225 ألف مرشح غسيل كلوي للمستشفيات على مستوى الجمهورية

01:33 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الصحة: توريد 225 ألف مرشح غسيل كلوي للمستشفيات على مستوى الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توريد 225 ألف مرشح غسيل كلوي وتوزيعهم من مخازن الطبي بالوزارة لجميع القطاعات والمديريات الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم توريد هذه المرشحات ضمن مناقصة برلين للشراء المجمع والتي وفرت الكثير من المبالغ المالية على وزارة الصحة والخزانة العامة للدولة.

وأشارت ماجدة الطنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه تم التوزيع وفقًا لمخصصات كل قطاع واحتياجاته بما يفي بالمدة المعتادة وهي أسبوعين بخلاف الاحتياطي الموجود سواء بالمخازن أو بالقطاعات.

ولفتت إلى أنه تم توزيع ١٥٧٠٠٠ مرشح للقطاع العلاجي، موزعة علي كافه مديريات الشئون الصحية، ٢٣٠٠٠ للتأمين الصحي، ٢٥٠٠ للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، ٢٥٠٠ مرشح آخرين للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية، فيما تم توريد 15000 مرشح لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أنه يتم التوريد تباعًا بكميات تكفي جميع قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة.

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