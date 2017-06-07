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تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين في قضية "اقتحام السجون" لـ 12 يونيو

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين في قضية "اقتحام السجون" لـ 12 يونيو

01:15 م الأربعاء 07 يونيو 2017

كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية "اقتحام السجون"، لجلسة 12 يونيو الجاري.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهم "على عز الدين ثابت"، الذي تعذر احضاره بجلسة اليوم.

وقدم ممثل النيابة العامة خطابًا واردًا عن قطاع الشئون القانونية لوزارة الداخلية، لهيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، وأفاد الخطاب بوفاة شاهد الإثبات الثاني اللواء "عاطف شريف سليمان" بتاريخ 24 ابريل 2015.

كما تسلمت المحكمة من النيابة، خطابًا آخر يفيد بضبط المتهم الهارب "على عز الدين ثابت "، ولكن تعذر حضوره فى جلسة اليوم، لتقرر التأجيل على الفور.

وقضت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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