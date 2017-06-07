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«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لأشجار النخيل خلال يونيو

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مصراوي Masrawy

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لأشجار النخيل خلال يونيو

01:28 م الأربعاء 07 يونيو 2017

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لأشجار النخيل خلال يونيو

كتب- احمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، نشرة توصياتها الفنية عن شهر يونيو الجاري، لإرشاد المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللازمة لمعالجتها.

وأكد تقرير التوصيات الفنية من الناحية البستانية بأنه يجب الانتظام في الري سواء للنخيل المثمر أو غير المثمر أو الصغير خلال الشهر الجاري، والتسميد بإضافة الدفعة الشهرية من السماد الأزوتي والبوتاسى في أول هذا الشهر، بجانب خدمة رأس النخلة بإجراء عملية الخف والتقويس للأصناف ذات العوق الطويلة مثل السماني – الحياني – السيوى – الأمهات.

وأشار تقرير التوصيات بالنسبة للمكافحة إلى ضرورة المرور الدوري لاكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء، بحيث يتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، وأيضا مقاومة حفار عذوق النخيل إن وجدت.

وأوضح التوصيات أنه بالنسبة لمقاومة الأمراض الفطرية خاصة التعامل مع مرض أعفان الجذور يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها وتكرر المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوم وفي حالة الإصابة الشديدة تعامل مرة ثالثة بعد 15 يوم.​

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