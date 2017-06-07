محافظ البحيرة: إجمالي التعديات على الأراضي بلغ 3784 حالة
محافظ البحيرة: إجمالي التعديات على الأراضي بلغ 3784 حالة
01:27 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتبت- هاجر حسني:
قالت نادية أحمد عبده، محافظ البحيرة، إن إجمالي حالات التعدي على الأراضي في المحافظة بلغ 3784 حالة، منها مليون ونصف متر مربع أراضي بناء.
وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أن أكبر حالات تعدي كانت في وادي النطرون، وأقلها برشيد ودمنهور.
وتابعت أنه تم استرداد 50 فدان على البحر المتوسط بإدكو من مستثمر يمتلكها منذ فترة ولم يفعل بها شئ، لافتة إلى أن هناك 1704 طلب تقنين للأوضاع.
وعثقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.
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