أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: إجمالي التعديات على الأراضي بلغ 3784 حالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: إجمالي التعديات على الأراضي بلغ 3784 حالة

01:27 م الأربعاء 07 يونيو 2017

محافظ البحيرة: إجمالي التعديات على الأراضي بلغ 3784 حالة

كتبت- هاجر حسني:

قالت نادية أحمد عبده، محافظ البحيرة، إن إجمالي حالات التعدي على الأراضي في المحافظة بلغ 3784 حالة، منها مليون ونصف متر مربع أراضي بناء.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أن أكبر حالات تعدي كانت في وادي النطرون، وأقلها برشيد ودمنهور.

وتابعت أنه تم استرداد 50 فدان على البحر المتوسط بإدكو من مستثمر يمتلكها منذ فترة ولم يفعل بها شئ، لافتة إلى أن هناك 1704 طلب تقنين للأوضاع.

وعثقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية​.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي:

    : "اللي عايز يقنن أرض يجيب شنطة الفلوس ويجي"

    أخبار
  • السيسي: سنواجه الفساد بتمكين الشباب في دوائر القرار

    السيسي: سنواجه الفساد بتمكين الشباب في دوائر القرار

    أخبار
  • سببان وراء حضور 9 محافظين فقط في مؤتمر السيسي

    سببان وراء حضور 9 محافظين فقط في مؤتمر السيسي

    أخبار
  • محافظ البحر الأحمر: استرداد 95.3% من الأراضي المتعدى عليها في المحافظة

    محافظ البحر الأحمر: استرداد 95.3% من الأراضي المتعدى عليها في المحافظة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية

    وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبيةأخبار

  • بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار تسليم متعلقات السكان

    بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرارأخبار

  • بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوار

    بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوارأخبار

  • بوتين: لو حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقى أحد على قيد الحياة

    بوتين: لو حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقى أحد على قيد الحياةأخبار

  • عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل:

    عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل: "سامحني بنموت ومش قادرةأخبار

  • العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

    العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضانأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

"الوفد" مطالبًا الحكومة والبرلمان بالرد: أثبتنا مصرية "تيران وصنافير"

"الوفد" مطالبًا الحكومة والبرلمان بالرد: أثبتنا مصرية "تيران وصنافير"

السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

السيسي عن الإرهابيين: «لو عاوزين يعيشوا معانا البلد تسعنا كلنا»

السيسي عن الإرهابيين: «لو عاوزين يعيشوا معانا البلد تسعنا كلنا»