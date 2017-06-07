قيمتها 30 ألف جنيه.. "القاهرة" تعلن عن مسابقة لتصوير القاهرة الخديوية في عيدها الـ150

كتبت- ندى الخولي:

قال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة ستنظم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "تراثنا في عيوننا بالقاهرة الخديوية"، بالتنسيق مع مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة تصل قيمة جوائزها لــ 30 ألف جنيه وذلك ضمن عدد من الأنشطة التي تقوم بها المحافظة تزامناً مع احتفالاتها بعيدها القومي.

وقال المحافظ، إن المسابقة تأتي في إطار استعدادات محافظة القاهرة للاحتفال بمرور 150 عام على إنشاء القاهرة الخديوية والتي تزخر بمئات العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والتي حرصت المحافظة في الآونة الأخيرة على إحيائها وإعادة الرونق اليها حفاظاً عليها كثروة عقارية وفنية عالية القيمة.

وقال اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إن الهدف من المسابقة هو تسليط عدسات المصورين الفوتوغرافيين على مباني القاهرة الخديوية ذات الطراز المعماري المتميز والتي تعكس سمات حقبة زمنية أو ذات قيمة تاريخية أو مرتبطة بأحداث خاصة بما تحتويه تلك المباني من تفاصيل فنية دقيقة وفقاً لرؤية المتسابق.

وأضاف الشيخ، أنه يحق لكل متسابق المشاركة في المسابقة بصورة واحدة أو أكثر بحد أقصى ثلاث صور، وأن تكون الصورة بدقة عالية ، كما يشترط ألا تكون الصورة قد سبق وأن فازت في أي مسابقات أخرى، مشيراً الي أن الفائز الاول سيحصل على جائزة قيمتها 15 ألف جنيه، وتصل قيمة الجائزة الثانية 10 آلاف جنيه، ويحصل الفائز الثالث على 5 آلاف جنيه.

وأشار السكرتير العام إلى أنه يتم المشاركة في المسابقة عن طريق إرسال جميع البيانات المطلوبة ( الاسم الثلاثي ، رقم الهاتف الشخصي ، نسخة من بطاقة الرقم القومي ) وإرفاقها مع الصور الفنية إلى ديوان عام محافظة القاهرة بالادارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة على أن يكون آخر موعد لاستقبال الأعمال بداية الشهر القادم لعرضها على لجنة تحكيم متخصصة لاختيار أفضل الصور والاعلان عن الفائزين خلال احتفالية المحافظة التي تقيمها بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية. ​