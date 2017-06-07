التعليم: قرار وزاري بشأن نظام القبول بالمدارس المصرية اليابانية خلال أيام

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى اجتماعًا لمتابعة تنفيذ التجربة اليابانيه فى المدارس المصرية، ومناقشة القرارت، والإجراءات، والقضايا المشتركة حول التعاون مع الجانب اليابانى فى التعليم العام والفنى.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع تكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة، أعضاء هيئة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)، الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق ومستشار الجايكا، وعدد من قيادات الوزارة؛

أشار شوقى إلى أن رئيس الجمهورية يولى عملية تطوير النظام التعليمى اهتمامًا كبيرًا، وهو ما وجه به في الاجتماع الأخير في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التعليمية للوصول إلى عملية تعليمية تحفز في الطلاب ملكات التفكير والابداع للانطلاق بمصر إلى عصر جديد من المعرفة والمشاركة بحق في بناء الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المشروع المصرى الياباني في التعليم فرصة ذهبية لنقل التجربة اليابانية.

تناول الاجتماع التأكيد على افتتاح عدد (28) مدرسة يابانية جديدة بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (12) مدرسة قائمة بالفعل منذ العام الماضى تنفذ التجربة اليابانية، وأنشطة التوكاتسو.

وفيما يخص مكون التعليم الفني في المشروع، فقد تم استعراض الخطوات التنفيذية له، والتي تضمنت بدء العمل بالفعل في ثلاث مدارس ببورسعيد ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأحد المصانع اليابانية في المدينة، لكى يكتسب الطلاب المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل

تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط والقضايا الخاصة بميزانية المدارس اليابانية، والتجهيزات الواجب توافرها بتلك المدارس، والمصروفات الدراسية المقررة لها، والشروط الواجب توافرها فى المدرسين والمديرين بتلك المدارس، ونظام القبول والسياسات المتبعة بها، كما تقبل هذه المدارس تحويلات الطلاب حتى الصف الثالث الابتدائى.

كما تمت الإشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد القرار الوزارى الخاص بنظام القبول والسياسات المتبعة بهذه المدارس خلال أيام.