بالصور.. بعد "أسطورة" الشرقية.. "المنايفة يُفطرون قطار"

المنوفية - مروة فاضل:

خرج أهالي بإحدى قرى محافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، لافطار مستقلي قطار "القاهرة - طنطا" والمار بمركز أشمون.

وأكد أهالي أن قطار 555 والمنطلق من محطة رمسيس في طريقه لمدينة طنطا توقف قطار قبل موعد أذان المغرب بنصف ساعة بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون بسسبب خروج جرار قطار عن القضبان لقطار آخر بمركز أشمون.

وحمل الأهالي المياه والتمر والعصائر ووجبات الإفطار للركاب بعد ان توقف القطار في مكان وسط الأراضي الزراعية بالقرية.



وقال محمد الطيب، أحد الركاب، لـ"مصراوي" فوجئنا عقب ساعة ونصف لخروجنا من محطة رمسيس ولم يكن يتبق سوى نصف ساعة علي المغرب بتوقفه بالمنوفية.

وأكد، أن محصل القطار أبلغهم بوجود عطل قد يطول وفقد جميع الركاب الأمل فى الإفطار بمنازلهم ووسط أسرهم.

وأضاف الطيب:" ظهر أحد الأشخاص من وسط الزراعات وتحدث مع بعض الركاب ثم اختفي لكنه عاد بعد دقائق مصطحباً العشرات من أهالى القرية، ومعهم الوجبات ولم يتناول المتطوعين طعامهم إلا بعد التأكد من إفطار جميع ركاب القطار ".

وأضاف أحمد السيد، أحد أهالي قرية محلة سبك فوجئوا بتعطل القطار بقريتهم، مؤكدا أنهم فور علمهم بالأمر قاموا بتوجيه أسرهم بإعداد الطعام والتمر والمياه لركاب القطار حتى يتمكنوا من الإفطار.

ويردد مواطنون بشكل مستمر قصة قديمة لقطار كان تعطل في محافظة الشرقية وخرج أهالي من المحافظة حينها لتقديم وجبات الإفطار للركاب جميعًا، وتحكة هذه الرواية لتدلل على كرم أهل هذا الإقليم.